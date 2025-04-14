انعقاد اجتماع تنسيقي عربي للإعداد للدورة 20 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:29 مساءً - عقدت الأمانة العامة يوم الاثنين الموافق 14/4/2025 بمقرها، اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين للإعداد والتحضير للدورة الـ 20 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الـ 9 للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين، المزمع عقدهما يوم 21/5/2025 بالمملكة المغربية.

وترأس هذا الاجتماع التنسيقي سعادة السفير د. محمد آيت أو علي سفير المملكة المغربية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وبمشاركة أصحاب السعادة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء. وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد والتحضير للدورة الـ 20 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الـ 9 للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين وكذلك مشروع التوصيات المزمع صدورها عن الدورة المشار إليها أعلاه.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لآليات منتدى التعاون العربي الصيني يتم عقد اجتماع سنوي على مستوى كبار المسؤولين لمتابعة تنفيذ أنشطة وفعاليات المنتدى، في ضوء القرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية لهذا المنتدى.