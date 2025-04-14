سفير الكويت لدى اليابان مشاركتنا في معرض (إكسبو أوساكا 2025) تهدف إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 01:29 مساءً - قال سفير دولة الكويت لدى اليابان سامي الزمانان اليوم الاثنين إن مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو أوساكا 2025) تهدف إلى تقديم تجربة ملهمة تعكس رؤيتها المستقبلية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

وأضاف السفير الزمانان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن معرض (إكسبو أوساكا 2025) يعد منصة رائدة لتبادل الخبرات وإبراز الرؤى الوطنية التي تسهم في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وتعاونا بين الشعوب.

وأكد أن مشاركة دولة الكويت في المعرض تأتي تجسيدا لحرصها على الحضور الفاعل في الفعاليات الدولية التي تستشرف مستقبل الإنسانية وتعزز مفاهيم التنمية المستدامة والابتكار.

ولفت الى أن جناح دولة الكويت يمثل تعبيرا حيا عن الهوية الوطنية والطموحات التنموية وما تحقق من منجزات في مجالات الابتكار والطاقة النظيفة والتمكين البشري.

وقال السفير الزمانان إن هذه المشاركة تأتي كذلك في سياق العلاقات المتينة التي تجمع بين دولة الكويت واليابان وتمتد لعقود من التعاون البناء والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الكويتية - اليابانية وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين الصديقين بما يخدم المصلحة المشتركة ويعود بالنفع على شعبيهما.

وذكر إن جناح الكويت هذا العام يتميز بمحتوى ثقافي غني يبرز التراث الكويتي الأصيل في تناغم مع ملامح الحداثة ليعكس صورة متكاملة عن دولة تجمع بين الأصالة والتقدم وتؤمن بدور الثقافة في بناء جسور الحوار والتفاهم بين الأمم.