اتفاق مبدئي بين السعودية وأمريكا لتعاون شامل في مجالات الطاقة والتعدين والتقنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المملكة العربية السعودية لتوسيع التعاون بين البلدين في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها الطاقة، التعدين، والتقنية النووية المدنية.

وقال خلال حديثه: "نحن نعمل حالياً على التوافق حول مذكرة تفاهم شاملة، وأعلن اليوم عن الاتفاق عليها بشكل مبدئي، على أن يتم توقيعها رسمياً في وقت لاحق".

وأوضح الوزير أن مذكرة التفاهم المرتقبة ستضع إطاراً لتعاون واسع النطاق يهدف إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بالطاقة والموارد، سواء داخل الولايات المتحدة أو في السعودية، مضيفاً أن التعاون سيتضمن مجالات متعددة مثل التعدين، إنتاج الطاقة، والتقنيات النووية ذات الطابع المدني.

وأضاف: "هناك مصالح مشتركة كثيرة تربطنا بالمملكة، والتعاون بيننا في هذه المجالات سيكون له أثر استراتيجي على المدى الطويل".

كما أشار إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل المشاريع والمبادرات المنبثقة عن الاتفاق سيتم في وقت لاحق، بالتزامن مع توقيع المذكرة.