السفير الغانم: زيارة الرئيس المصري للكويت تؤكد عمق العلاقات بين قيادتي البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - - نحن في انتظار تحقيق طفرات جديدة في التبادل التجاري وحجم الاستثمار في مصر

- نتطلع لنتائج إيجابية خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بلده الثاني الكويت

أشاد سفير الكويت لدى مصر غانم الغانم بالزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت بدعوة من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح باعتبارها «تاريخية» لاسيما وأنها تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بظروف بالغة الدقة لتؤكد حجم وعمق العلاقات الثنائية بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأضاف السفير الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الغثنين، أن العلاقات الكويتية - المصرية تعود لأكثر من قرن من الزمان، مبينا أن هذه الروابط اتسمت في بداياتها بالطابع الثقافي من خلال زيارة بعض الشخصيات الثقافية المصرية البارزة إلى الكويت فضلا عن إرسال بعثات تعليمية كويتية في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات لتلقي العلم سواء في الأزهر أو المعاهد التعليمية المصرية.

واوضح أن مصر أرسلت المعلمين والأساتذة بمختلف التخصصات إلى الكويت وكانت شريكا في التنمية والنهضة من بداية الاستقلال حتى يومنا هذا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين «ممتازة وتاريخية».

وتابع أن العلاقة بين الكويت ومصر تأطرت بطابعها وشكلها الرسمي بعد إعلان استقلال دولة الكويت وتبادل السفراء وقيام العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الدولتين الشقيقتين والتعاون على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أعمال اللجنة المشتركة التي عقدت دورتها ال13 في القاهرة في سبتمبر الماضي برئاسة وزيري خارجية البلدين.

ولفت الى اأنه منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بإعلان استقلال دولة الكويت أكدت مصر آنذاك وقوفها إلى جانب دعم استقلال البلاد وسيادتها وانضمامها الى جامعة الدول العربية.

كما أكد أن مصر كانت لها مواقف مشرفة منذ استقلال دولة الكويت، فضلا عن وجود تنسيق سياسي وتطابق الرؤى بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض السفير الغانم المحطات المضيئة بين البلدين حيث وقفت دولة الكويت بكل إمكاناتها إلى جانب مصر في حربي 1967 و1973، كما كان لمصر موقف مشرف خلال أزمة الاحتلال العراقي للكويت.

وقال السفير الغانم إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الكويت ومصر شهدت بدورها طفرات خلال السنوات الماضية إذ تشكل مصر وجهة للاستثمارات الكويتية سواء في القطاعين العام أو الخاص، فضلا عن الشراكات العديدة بين مستثمرين كويتيين ومصريين على الأراضي المصرية.

وكشف أن أكثر من ألف شركة كويتية تعمل في مصر فيما تجاوزت قيمة الاستثمارات الكويتية 20 مليار دولار في مجالات عدة ومنها البنى التحتية والطرق والسياحة والزراعة ما جعل الكويت ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بين الدول العربية.

وتابع أن (الصندوق الكويتي للتنمية) كان له دور تنموي مهم في مصر حيث أنجز 50 مشروعا بمختلف المجالات، مبينا أن الصندوق متواجد في مصر منذ إنشائه وأنجز العديد من المشاريع كما تتم دراسة مشاريع اخرى من قبل المختصين في الصندوق ليتم تنفيذها في الأراضي المصرية.

وأكد السفير الغانم على أن تأسيس (اللجنة المشتركة العليا الكويتية - المصرية) التي عقدت دورتها الـ13 السنة الماضية ساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، قائلا «نحن في انتظار تحقيق طفرات جديدة في التبادل التجاري وحجم الاستثمار في مصر».

كما أكد أن مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحديث تشريعاتها أضحت وجهة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى وجود كبرى الشركات الأجنبية في مصر إضافة إلى زيادة في حجم مشاريع وشركات القطاع الخاص الكويتي في السوق المصرية في السنوات القليلة الماضية.

واختتم السفير الغانم تصريحه قائلا «نتطلع لنتائج ايجابية خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلده الثاني الكويت».