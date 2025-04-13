مظاهرة نسائية تقطع طريقا في دمشق للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين بعد عملية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 04:40 مساءً - تظاهرت مجموعة من النساء في منطقة مساكن برزة بدمشق احتجاجا على اعتقال أبنائهن خلال عملية أمنية نفذتها قوات الأمن السوري في المنطقة.

وقطعت المتظاهرات الطريق الرئيسي، وجلسن على الأسفلت رافعات الهتافات المطالبة بالإفراج عن ذويهن.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان سابق أن وحدات من الأمن العام نفذت عملية في المنطقة، أسفرت عن اعتقال "مجموعة من المطلوبين الخارجين عن القانون". وأضافت أن المعتقلين كانوا يخططون لتنفيذ "أعمال إجرامية" تهدد أمن المواطنين، وعُثر بحوزتهم على أسلحة وذخائر، قبل أن يتم تحويلهم إلى النيابة العامة.

وخرجت النساء في مشهد مؤثر، يطالبن بالكشف عن مصير أبنائهن، وسط تواجد أمني كثيف. ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن حول مطالب المحتجات.