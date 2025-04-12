الكويت تتراس أعمال اجتماع ال100 للهيئة التنفيذية لمجلس الصحة الخليجى فى الرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 05:33 مساءً - ترأست دولة الكويت اليوم السبت أعمال الاجتماع ال100 للهيئة التنفيذية لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر مجلس الصحة الخليجي في بيان أن الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الصحة الكويتي الدكتور عبد الرحمن المطيري ناقش عدة موضوعات تعكس أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس في المجال الصحي وسبل تعزيزها وتطويرها.

وتناول الاجتماع برنامج الشراء الخليجي الموحد الذي يضم أكثر من 600 شركة صانعة حول العالم وبرنامج التسجيل المركزي الدوائي إضافة إلى التحول الرقمي للنشرات الدوائية بما يواكب تطورات القطاع الصحي ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

كما بحث الاجتماع تقارير الأداء وعددا من الموضوعات المدرجة ضمن الإطار الاستراتيجي لمجلس الصحة الذي يستند إلى أربعة محاور رئيسة تشمل الوقاية والتوعية والتطوير والدعم الصحي وذلك بهدف تعزيز فاعلية النظام الصحي وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي.