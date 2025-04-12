الصدر يدعو أنصاره إلى تظاهرات سلمية نصرة لغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 04:28 مساءً - دعا زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم تظاهرات سلمية يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على غزة.

وشدد على ضرورة أن تكون المظاهرات سلمية، وحث المشاركين على حرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي.

وجاء في بيان له اليوم السبت: "إخوتي وأحبائي، أيها المصلحون في عراقنا الحبيب، في صلاة الجمعة القادمة، عليكم الخروج بتظاهرة سلمية غاضبة، كلٌ في مكانه (صلاة جمعة)، تنديدا بالعدوان الصهيوني الأمريكي الغاشم ضد غزة".

وأوضح الصدر أن هذه الدعوة تأتي "استنكارا للمجازر التي تُرتكب بحق الأبرياء والأطفال والكوادر الطبية والإعلامية". وأضاف: "احرصوا على حرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي خلال تظاهراتكم السلمية الغاضبة".

كما طالب بعدم رفع أي أعلام سوى العلمين الفلسطيني والعراقي، وختم بيانه بقوله: "إن شئتم، فالبسوا الأكفان تيمنًا بما فعله السيد الوالد".

تطورات الأوضاع في غزة

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت تطويق مدينة رفح جنوب قطاع غزة والسيطرة عليها بالكامل، إلى جانب استكمال افتتاح ممر "موراغ".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي إلى 50,933 شهيدًا و116,045 جريحًا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.