الكويت وواشنطن تتوصلان إلى تسوية في قضية اختلاس بوزارة دفاع الإمارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 08:25 صباحاً - ذكر موقع "Law360" الأمريكي أن الحكومتين الكويتية والأمريكية ورجل أعمال من كاليفورنيا، توصلوا إلى تسوية في قضية مصادرة مدنية تتعلق باختلاس ملايين الدولارات من وزارة الدفاع الكويتية.

وأفاد الموقع بأن رجل الأعمال من كاليفورنيا كان شريكا تجاريا لنائب رئيس وزراء كويتي سابق.

وأوضح الموقع في تقريره أن القضية تعود إلى اكتشاف السلطات الكويتية عام 2019 اختفاء 800 مليون دولار من وزارة الدفاع.

واتهم ثلاثة مسؤولين كويتيين في القضية الفدرالية، باستخدام هذه الأموال لشراء عقارات فاخرة في لوس أنجلوس وبيفرلي هيلز، إضافة إلى سيارات وأصول أخرى.

وفي دعوى منفصلة لاحقا اتهم صراحة الشيخ خالد الجراح الصباح بشراء ممتلكات بقيمة لا تقل عن 104 ملايين دولار من أموال مختلسة.

وعن تفاصيل التسوية أشار الموقع إلى أنه لم يتم الإفصاح عن تفاصيلها، لكن القضية شملت أصولا من بينها فيلا مستوحاة من الطراز الإيطالي، وقصر على الطراز المتوسطي، وشقق فاخرة، وأراضٍ في بيفرلي هيلز.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الشيخ خالد الجراح الصباح كان قد دافع عن ملكيته لتلك الأصول سابقا، لكنه سحب مطالباته في فبراير 2024.

ووفق التقرير، شملت التسوية أيضا فيكتور فرانكو نوفال، ابن شريك الجراح السابق، والذي كان بينه وبين الجراح نزاع قانوني متبادل منذ 2019.