رئيس مجلس الوزراء الكويتى يصل إلى ألمانيا للمشاركة في احتفالية مرور 50...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 08:25 صباحاً - وصل ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، والوفد المرافق له إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة اليوم للمشاركة في الاحتفال بمرور 50 عاماً على الشراكة بين دولة الكويت ومجموعة (مرسيدس بنز Ag) والمقرر إقامته في مدينة شتوتغارت.

وكان في استقباله على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية ريم محمد الخالد وقنصل عام دولة الكويت في مدينة فرانكفورت عادل أحمد الغنيمان وأعضاء السفارة والقنصلية.

وأشاد العبدالله بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تمتد على مدى عقود من التعاون المثمر والتفاهم المشترك معربا عن تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.