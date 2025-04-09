إسرائيل: غزة لا تعاني نقصا في المساعدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 08:25 صباحاً - نفت إسرائيل، اليوم الأربعاء، وجود "نقص في المساعدات في قطاع غزة" بعدما اتّهمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعدم الوفاء بالتزاماتها، باعتبارها قوة احتلال، من خلال عدم سماحها بدخول أي مساعدات إلى غزة منذ مطلع مارس.

وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين "لا يوجد نقص في المساعدات في قطاع غزة".

وتابع "أكثر من 25 ألف شاحنة دخلت قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار" و"استخدمت حماس هذه المساعدات لإعادة بناء آلتها الحربية"، متّهما جوتيريش بـ"نشر افتراءات ضد إسرائيل".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.