الأردن والإمارات يناقشان سبل تنفيذ اتفاقية التبادل ووقف إطلاق النار فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 أبريل 2025 08:25 صباحاً - ناقش وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى ووزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، سبل تنفيذ اتفاقية التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد الوزيران خلال لقائهما على ضرورة تكاتف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وتنفيذ اتفاقية التبادل التي أنجزت بجهود مصرية وقطرية وأمريكية.

وبحثا أيضا سبل زيادة التعاون لتعزيز الاستجابة الإنسانية وإدخال المساعدات بشكل كاف وفوري إلى جميع أنحاء القطاع.

كما بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود تكريس الأمن والاستقرار، وإنهاء ما تواجه من أزمات، ومنع توسعها.

وأعلن الوزيران الحرص على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بشأن كافة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق آخر، أكد الصفدي والشيخ عبد الله الحرص على زيادة التعاون بين البلدين في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم الرؤى التنموية لهما، ويعزز ازدهار ورخاء شعبيهما.

هذا، وتتواصل الحرب المدمرة على غزة والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديدات المستمرة.