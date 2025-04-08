بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء ، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 206.27 نقطة، أي ما يعادل 2.74 في المئة ليبلغ مستوى 7741.13 نقطة.
وتم تداول 352.12 مليون سهم عبر 23699 صفقة نقدية بقيمة 106.3 مليون دينار (نحو 326.3 مليون دولار).
وصعد مؤشر السوق الرئيسي بـ 79.81 نقطة، أي نسبة 1.15 في المئة، ليبلغ مستوى 7024.11 نقطة، من خلال تداول 143.6 مليون سهم عبر 8684 صفقة نقدية بقيمة 22.9 مليون دينار (نحو 70.3 مليون دولار).
كما كسب مؤشر السوق الأول 248.05 نقطة، وبنسبة بلغت 3.08 في المئة، ليبلغ مستوى 8302.45 نقطة من خلال تداول 208.5 مليون سهم عبر 15015 صفقة بقيمة 83.4 مليون دينار (نحو 256 مليون دولار).
وأضاف مؤشر (رئيسي 50)، 160.74 نقطة، أي ما يعادل 2.43 في المئة، ليبلغ مستوى 6765.64 نقطة من خلال تداول 128.5 مليون سهم 7485 صفقة نقدية بقيمة 21.3 مليون دينار (نحو 65.3 مليون دولار).
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