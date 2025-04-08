مسيرات الجيش السوداني تستهدف أحد قادة ” الدعم السريع” بمحور جنوب غرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:23 مساءً - أظهر مقطع فيديو متداول يوم الثلاثاء، مسيرات الجيش السوداني تستهدف أحد قادة "قوات الدعم السريع" بمحور جنوب غرب أم درمان، فيما يواصل الجيش تقدمه غرب المدينة والسيطرة على عدة مواقع.

ووثق مقطع الفيديو عناصر فرقة التحكم في المسيرات التابعة للجيش السوداني، وهي تظهر على شاشة لوحة التحكم عناصر قوات الدعم السريع متجمعة بمحور جنوب غرب أم درمان.

ويواصل الجيش السوداني، الثلاثاء، تقدمه أمام "قوات الدعم السريع" غرب مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم، واستعادة سيطرته على عدة مواقع.

وذكرت وسائل إعلام سودانية مساء اليوم أن الجيش حقق تقدما جديدا في محلية أمبدة غربي أم درمان بسيطرته على مواقع كانت تنتشر فيها قوات الدعم السريع.

ومنذ الجمعة الماضية، تشهد مناطق جنوب وغرب أم درمان اشتباكات عنيفة بين الجيش و"قوات الدعم السريع"، حيث يسعى الجيش لفرض سيطرته على آخر معاقل الدعم السريع في مدينة أم درمان ثالث مدن العاصمة السودانية.