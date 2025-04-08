الرئاسي اليمني يدعو إلى دعم دولي لخوض ”معركة الخلاص” من الحوثيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:27 مساءً - دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، يوم الثلاثاء، إلى تقديم دعم دولي متكامل لخوض "معركة الخلاص" من الحوثيين، مشيرا إلى أن ساعتها الحاسمة تتعزز.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية إن العليمي وخلال اجتماع بقيادات الوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية، "وضع الحاضرين أمام مستجدات الوضع المحلي، والتحديات المتشابكة، والفرص المتاحة لتحسين الأوضاع المعيشية، والمضي قدما في جهود استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثيين".

وصرح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: "نلتقيكم اليوم في مرحلة حاسمة من تاريخ معركتنا الوطنية التي نعول فيها كثيرا على الدبلوماسية اليمنية لتأمين دعم دولي متكامل لمعركة الخلاص التي انتظرها شعبنا طويلا".

وشدد العليمي على دور السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في الخارج في التعاطي مع مستجدات المرحلة، والاستجابة الفعالة للمتغيرات الراهنة على كافة المستويات.

وأضاف: "نحن اليوم بحاجة إلى تكثيف الجهود في الداخل والخارج من أجل تأكيد جهوزية الدولة اليمنية، وكفاءتها في استيعاب المساعدات الإنسانية والسفن التجارية، وإنهاء التهديد الإرهابي".

ووفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية تعرية المليشيات الحوثية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتوضيح سياقها التاريخي الذي يؤكد بأنها ليست مشروع سلام، وإنما تهديد دائم، وليس مؤقتا للأمن الإقليمي والدولي"، على حد قوله.

ولفت إلى "ضرورة التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلام والتنمية كباقي شعوب العالم".

هذا وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية يوم الأحد الماضي بورود أنباء عن اعتزام الحكومة اليمنية خوض معركة برية ضد الحوثيين بدعم أمريكي وسعودي وإماراتي.