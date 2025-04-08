حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 07:27 مساءً - سلمت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، جميع مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمخيم "شعفاط" في القدس، أوامر بالإغلاق خلال 30 يوما.

إسرائيل تخطر بإغلاق عدة مدارس تابعة لمنظمة "الأونروا" في القدس

ووفقا لجريدة "القدس" المحلية، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم شعفاط شمال القدس، حيث نفذت عملية مداهمة واسعة شملت مدارس تابعة لوكالة "الأونروا" وعددا من المنازل. ووفقا لذات المصادر، فقد داهمت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي المدارس، وقامت بتدقيق هويات العاملين فيها، مشيرة إلى أن المدارس المستهدفة بالقرار هي 4 مدارس في مخيم شعفاط تابعة لوكالة الغوث، تشمل المرحلتين "الابتدائية والأساسية" للذكور والإناث.



يذكر أن للأونروا ثلاث مدارس في مخيم شعفاط، اثنتان للإناث وواحدة للذكور، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس. وتشير المعلومات إلى أن الجنود الإسرائيليين حرروا مخالفات لعدد من المركبات خلال عملية المداهمة.