مقتل فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية قرب سلفيت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - أفادت مراسلة RT بمقتل الفلسطينية أمانة إبراهيم محمد يعقوب اليوم الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية قرب مفترق حارس غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية في الضفة الغربية وزارة الصحة "باستشهاد المواطنة أمانة إبراهيم محمد يعقوب البالغة من لعمر 30 عاما برصاص القوت الإسرائيلية قرب سلفيت.

وأظهر مقطع فيديو السيدة الفلسطينية وهي ملقاة على الأرض، وبجوارها عدد من الجنود، وقالت القناة "14" العبرية "إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار تجاهها بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت".

من جهته، قال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي دورون كدوش معلقا على الواقعة: "حادثة غير معتادة وقعت عند مفترق غيتي أفيشار، حيث ألقت فلسطينية الحجارة باتجاه مركبات للمستوطنين، فقامت قوة من الجيش بإطلاق النار عليها وتحييدها".

وأضاف المراسل العبري أن الجنود عثروا بحوزتها على سكين بعد تفتيش جثتها.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار القوات الإسرائيلية والمستوطنين في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني فقد تم تسجيل 7379 انتهاكا إسرائيليا خلال شهر مارس الماضي، شملت مقتل 19 فلسطينيا وإصابة 211 آخرين بنيران القوات الإسرائيلية ومستوطنيها، بينهم نساء وأطفال ومسنون.

وتتواصل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديدات المستمرة.