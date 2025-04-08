الدبيبة يصعد لهجته تجاه مسؤولين في الدولة ويتهمهم بتدمير ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - ذكرت منصة "حكومتنا" على صفحتها في "فيسبوك"، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وجه اتهامات مباشرة لعدد من المسؤولين في الدولة، محملا إياهم مسؤولية "تدمير كيان ليبيا".

جاء ذلك خلال الاجتماع الحكومي العادي الأول للعام 2025، الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الليبية طرابلس.

كما طالب الدبيبة النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق فوري في إنفاق 59 مليار دينار عبر ما سماه بـ"الإنفاق الموازي"، مشيرا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيق في قضية وزير التعليم وتأخر طباعة الكتب، قائلا: "لا بد من فتح ملف 59 مليار دينار، فهذا مبلغ ضخم ولا يجوز التركيز على جانب واحد فقط".

ولم يتوقف الدبيبة عند هذا الحد، بل حمل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المسؤولية المباشرة عن هذا الإنفاق، مشيرا إلى أنه "هو من وقع على الدين العام"، وأضاف موجها له الكلام: "أقول له قف".

وفي تصعيد إضافي، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية كلا من عقيلة صالح، ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي رحيل البرعصي، ورئيس صندوق إعادة الإعمار بلقاسم حفتر، إلى جانب طرف رابع لم يسمه ووصفه بـ"الكومبارس"، بأنهم يتسببون في "تدمير كيان ليبيا"، قائلا: "أنتم لا تحاربون حكومة الدبيبة ولا الوحدة الوطنية.. أنتم تحاربون الدولة الليبية نفسها. هذه المنظومة إذا انكسرت ستنهار الدولة".

وأوضح الدبيبة أن هذه الأطراف "يحاربون المرتبات والمنح والعلاوات والمعاشات الضمانية"، معتبرا أن هذه الإجراءات تعبث بخبز المواطن وتهز ثقة الليبيين في دولتهم، محذرا من أن "تجاوز الخطوط الحمراء يهدد بانهيار كامل للدولة الليبية"، وأضاف: "أنتم تدمرون القارب الذي أنتم فيه.. وسأقولها ولن أسكت".

وفي ختام حديثه، شدد الدبيبة على أن حكومته لم تحمّل البلاد دينارا واحدا كدين عام، داعيا كل من ينتقد حجم بند المرتبات أن "يجلس مكاني ويتحدث مع الليبيين"، في إشارة إلى حجم التحديات التي تواجه حكومته وسط تصاعد الصراع السياسي والمالي في البلاد.