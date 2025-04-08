صحة غزة: 50.810 قتلى حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 50.810 قتلى و115.688 إصابة، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي لوزارة الصحة "وصل مستشفيات قطاع غزة 58 شهيدا، و 213 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشار البيان إلى أن "️حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 1.449 شهيدا و3.647 إصابة".

وأضافت الوزارة: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأهابت "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة"

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.