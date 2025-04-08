شيخ عقل الموحدين الدروز في سوريا: كلنا أكثرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا، حمود الحناوي إنه "لا توجد في سوريا أكثرية وأقلية، مشددا على أننا في سوريا جميعنا أكثرية".

وفي كلمة له خلال لقائه محافظ السويداء مصطفى البكور، قال الشيخ الحناوي: "لا نقول عن سوريا سوريا الجديدة، فسوريا الدولة العريقة أرض الحضارات والتاريخ، إنما الأحداث التي مرت عليها أحداث جسام"، مشيرا إلى "أننا نبدأ الخطوة الأولى في بناء الإنسان السوري الذي عاش الحرمان طيلة العقود الماضية".

ولفت إلى أنه "بالنسبة لنا في السويداء سنكون أوفياء للوطن ونحن لا ننظر إلى المسألة السورية أو القضية السورية بأننا أقليات، سوريا لا يوجد فيها أكثرية وأقلية، كلنا أكثرية في سوريا وكلنا نسيج واحد".

وأضاف: "تابعنا الإعلان الوزاري في دمشق، جميعكم تابعتم وتستطيعون تحليل ما جرى في هذا الإعلان، على مدار التاريخ لم يتكرر في هذا الشكل، فكل وزير وقف ووضع برنامج لسياسته في الوزارة وخطة عملية، ورغم الاختصار كانت خطة علمية دقيقة، تدل على أن هذا الإنسان يريد أن يعمل من أجل بلاده ووزارته"، آملا أن "تستمر هذه الأمور إلى الأحسن والعمل على تحقيق مطالب الشعب".