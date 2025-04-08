سفارة سوريا بموسكو تنفي نشر تعليق حول قرار إنهاء مهام الجعفري وتلقي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 05:26 مساءً - أعلنت السفارة السورية في العاصمة الروسية موسكو أن حسابها على تطبيق "تلغرام" تعرض إلى عملية اختراق، نتج عنها تعليق حول خبر يتعلق بانتهاء مهام السفير بشار الجعفري.

وتطرق المنشور على "تلغرام"، إلى قرار وزارة الخارجية السورية نقل سفيري سوريا في روسيا وفي السعودية إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وقد أرفق بتعليق جاء فيه: "نتمنى التوفيق للسفير الجعفري في مكان عمله الجديد الإدارة المركزية في دمشق.. الجميع في انتظاركم على أحر من الجمر، سورية بحاجة لخبرتك يا أسد الدبلوماسية.. تقبل التهاني والتبريكات في أوقات عمل السفارة".



وردا على ذلك أصدرت السفارة بيانا أعلنت فيه أن صفحتها تعرضت إلى "تهكير" نجم عنه منشور يتعلق بالسفير بشار الجعفري، نافية نشر التعليق المذكور.

وطلبت من إدارة "تلغرام" الكشف عن هوية مرتكبي عملية "التهكير".

هذا وتولى بشار الجعفري خلال مسيرته المهنية عدة مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا في دول عدة. كما خدم في بعثات بلاده لدى الأمم المتحدة، حيث أصبح مندوب سوريا الدائم في مقرها الرئيسي بنيويورك عام 2006.

وتولى منصب كبير المفاوضين في مؤتمر جنيف 2 مع المعارضة السورية مطلع عام 2014، كما شارك في الجولات التفاوضية اللاحقة التي عقدت في عامي 2015 و2016.

وفي أكتوبر 2022، نقل الجعفري من منصبه في الأمم المتحدة إلى سفير سوريا في موسكو.

وبعد سقوط بشار الأسد قال الجعفري إن سوريا باتت لكل أبنائها السوريين، مشيدا بالثقة الكبيرة بقدرة الشعب السوري على تجاوز المحن والتحديات.

وأضاف أن "سوريا تدخل مرحلة جديدة تكون فيها لكل أبنائها"، معتبرا أن "فرار رأس النظام بشكل مهين يعزز الأمل في تغيير حقيقي وإعادة إعمار سوريا، إنسانًا وحجرًا، بعد عقود من الظلم ومحاربة الكفاءات وطرد النخب المثقفة والسياسية".