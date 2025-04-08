قائد الجيش اللبنانى: انسحاب إسرائيل يجب أن يتم اليوم قبل الغد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 أبريل 2025 08:25 صباحاً - قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إن انسحاب الجيش الإسرائيلي يجب أن يتم اليوم قبل الغد من المناطق التي يحتلها.

وأضاف قائد الجيش اللبناني خلال استقباله نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي في مكتبه في اليرزة يوم الاثنين، أن الانسحاب يؤدي إلى الاستقرار ويوطد حضور الدولة الفاعل في كل المناطق اللبنانية.

ووفق ما نقله جوزيف القصيفي، أكد العماد رودولف هيكل أن الجيش اللبناني ملتزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وقرار وقف النار الصادر عن هذا المجلس.

وصرح بأن الجيش منتشر في منطقة جنوب الليطاني ويقوم بمهماته من دون إبطاء أو معوقات، بالتعاون الكامل مع المجتمع الجنوبي في تلك المنطقة.

وعن الأمن في الداخل أفاد العماد رودولف هيكل بأن الأمن في الداخل هو تحت السيطرة، بالتنسيق مع سائر الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وبخصوص التطوع في الجيش، أشار هيكل إلى أن هذه العملية متواصلة إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء لكي تستقر على 6 آلاف متطوع.

وفي سياق آخر، لفت العماد رودولف هيكل إلى أن الدول الصديقة التي توفر الدعم للجيش لا تزال ملتزمة بتقديم المساعدات، معربا عن أمله أن يتوسع هذا الدعم ويتعزز مستقبلا.