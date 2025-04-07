إصابة شخص بغارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في بيت ليف جنوب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 06:35 مساءً - أفادت مراسلتنا اليوم الاثنين، بإصابة شخص إثر غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة بيت ليف جنوب لبنان، في حادثة هي الثانية من نوعها في غضون ساعات قليلة.



وكانت مراسلة RT في لبنان، أفادت اليوم الاثنين أيضا، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بغارة، سيارة على طريق بلدة العديسة ـ الطيبة جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع قتيل.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه في وقت سابق من اليوم الاثنين، "هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي الإرهابي محمد عدنان منصور، قائد مدفعية حزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان، وقتله".

وأضاف في بيان أنه "طوال الحرب، أدار محمد ونفذ العديد من الهجمات الصاروخية باتجاه منطقة الجليل الأعلى".

في غضون ذلك، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على تلة الكنيسة بين الطيبة ورب ثلاثين جنوب لبنان مستخدمة قنابل صوتية، في وقت لوحظ تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية من نوع هرمز 900 مسلحة في أجواء قرى قضاء صور، على مستوى منخفض جدا.

وكانت مراسلة RT، أفادت مساء يوم الأحد، بأن مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" أغارت على محيط مركز للجيش اللبناني في منطقة الناقورة جنوب البلاد.

وأضافت المراسلة أن المروحية الإسرائيلية أغارت بعدد من الصواريخ مستهدفة أحد البيوت الجاهزة بالقرب من حاجز الجيش اللبناني في بلدة الناقورة.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنه وللمرة الثانية في أقل من ساعة تشن مروحية إسرائيلية من نوع "أباتشي" غارة على بلدة الناقورة.

هذا، ولفتت مراسلتنا إلى أن مروحيات تابعة للجيش الاسرائيلي حلقت فوق البحر مقابل ساحل الناقورة جنوب لبنان بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في مقر قيادة قوات "اليونيفيل" في المنطقة.

وأوضحت أن مسيرة إسرائيلية ألقت ثلاث قنابل صوتية باتجاه غرفة جاهزة وسط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان، مؤكدة أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على البلدة مرتين.

كما أفادت بأن مروحيات إسرائيلية حلقت في أجواء القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

كذلك أفادت مراسلتنا الأحد، بمقتل شخصين جراء غارة إسرائيلية استهدفت جرافة في بلدة زبقين جنوب لبنان، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عنصرين من حزب الله.