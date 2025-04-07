الداخلية السورية تكشف ملابسات هروب 6 نزلاء من سجن السلمية في حماه

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 06:35 مساءً - أعلن المقدم في وزارة الداخلية السورية خليل رشواني أن سجن منطقة السلمية في محافظة حماة شهد حادثة هروب لـ6 سجناء، وأكد أن قوى الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على أحد الفارين.

وقال رشواني إن السجناء تمكنوا من خلع نافذة إحدى الزنزانات والفرار من خلالها إلى خارج أسوار السجن.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية أنه ووفق المعلومات الأولية، فإن السجناء الهاربين متهمون بقضايا جنائية، تتراوح بين سرقات وجرائم مالية، إضافة إلى أن أحدهم متهم بترويج الحشيش والمخدرات.

وقد تمكنت قوى الشرطة من إلقاء القبض على أحد الفارين، بينما لا تزال عمليات البحث والتحري مستمرة لملاحقة باقي الهاربين وإعادتهم إلى السجن.

وتعمل الجهات المختصة على التحقيق في ملابسات الحادثة، ومحاسبة أي تقصير محتمل أدى إلى هذا الخرق الأمني.