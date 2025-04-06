إطلاق سراح 1000 نزيل مشمولين بقانون العفو العام في العراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 05:25 مساءً - أعلنت وزارة العدل العراقية إطلاق سراح 1000 نزيل حتى الآن من المشمولين بقانون العفو العام بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية.

وقال بيان للوزارة إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني بشأن تسهيل إجراءات تطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح (1000) نزيل مشمولين بالعفو، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يعد ثمرة لجهود استثنائية تبذلها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة التابعة لها، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والتي تواصل العمل على مدار الساعة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة وفقاً لقانون العفو العام".

وينص قانون العفو العام عن إطلاق سراح محكومين في قضايا محددة باستثناء الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والفساد، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز التماسك الاجتماعي وإنصاف المظلومين ممن سجنوا بواسطة مخبر سري ومعلومات كيدية فضلا عن انتزاع اعترافات بالتعذيب وفق تقارير أممية.