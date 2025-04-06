وزير الإعلام الكويتى يبحث مع وزير الدولة لشؤون الشباب الاماراتى سبل تعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 03:31 مساءً - بحث وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم الاحد مع وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الدكتور سلطان النيادي سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الشبابية.

وأكد الوزير المطيري في تصريح صحفي عقب اللقاء الذي عقد في وزارة الإعلام بمناسبة زيارة الوزير النيادي الرسمية للبلاد أهمية استمرار مد جسور التواصل والتعاون بين البلدين تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله ورعاهما.

وقال الوزير المطيري ان تعزيز العمل المشترك وتكثيف تبادل الخبرات والزيارات بين المؤسسات الشبابية في البلدين من شأنهما ان يعملا على تطوير العمل الشبابي في البلدين الشقيقين وتحقيق الريادة والاستدامة والتنمية مضيفا ان التجارب الناجحة يجب أن يتم الاستفادة منها لصقل الشباب وشحذ هممهم.

وأوضح أن الجانبين اتفقا على أهمية تبني رؤية موحدة في القضايا الشبابية على المستوى الخليجي وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية بما يعزز من مكانة الشباب الخليجي ويعبر عن تطلعاتهم مشددا على أن الشراكة الخليجية تمثل فرصة مهمة لبناء مستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة.

وأشار إلى أنهما اتفقا على تبادل الزيارات والخبرات والتجارب الناجحة بين الوفود الشبابية بما يسهم في دفع مسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما فيما يتعلق بتمكين الشباب وتعزيز دورهم في ريادة المجتمع مرحبا بالوزير النيادي والوفد المرافق له في بلده الكويت.

من جانبه أشاد الوزير الدكتور سلطان النيادي بالتجربة الكويتية الرائدة في مجال العمل الشبابي على مختلف الأصعدة معربا عن تطلع الإمارات إلى تعزيز التعاون المشترك مع الكويت والاستفادة من المبادرات النوعية التي تنفذها وزارة الدولة لشؤون الشباب في هذا الإطار.