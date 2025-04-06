الحوثيون: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ”هاري ترومان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 09:31 صباحاً - أعلن الحوثيون، اليوم الأحد، أن قواتهم اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"، واستهدفت سفينة إمداد تابعة لها.

وقالت جماعة الحوثي في بيانها: "خلال الساعات الماضية اشتبكت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير وبمشاركة من القوات البحرية مع عدد من تلك القطع الحربية شمالي البحر الأحمر، منها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"، بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة".

وأضافت: "أدت عملية الاستهداف التي استمرت لساعات إلى إعاقة الطيران الأمريكي عن شن هجمات عدوانية على بلدنا خلال فترة الاستهداف".

وجرى تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات "ترومان" بصاروخ باليستي.

وأكد الحوثيون أنهم مستمرون في تنفيذ عملياتها الإسنادية والدفاعية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.