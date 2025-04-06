إيران: مستعدون لتجربة المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 09:31 صباحاً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن رد بلاده على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتطابق مع مضمونها ويحافظ على فرصة استخدام الدبلوماسية.

وأضاف عراقجي في تصريحاته، أنه لا معنى للمفاوضات المباشرة مع طرف يعتبر مسؤولوه متناقضين في مواقفهم ويهددون باستخدام القوة.

وأكد وزير الخارجية الإيراني التزام بلاده بالدبلوماسية، واستعداد بلاده لاختبار المفاوضات غير المباشرة، مشيرًا إلى أن طهران تتبع نهجًا مسؤولًا في التعامل مع التطورات الدولية.

وتابع: "برنامجنا النووي سلمي، واتخذنا خطوات طوعية لبناء الثقة بشأن طبيعته في إطار الاتفاق النووي".

وأوضح أن "إيران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات على أساس منطق بناء الثقة مقابل رفع العقوبات".

وتابع: "رغم التزامنا بمسار الدبلوماسية لرفع سوء التفاهم وتسوية الخلافات نبقى مستعدين لجميع الاحتمالات الممكنة".

وأشار عراقجي إلى أن بلاده جادة في الدبلوماسية والتفاوض، وفي الوقت نفسه حازمة بشأن الدفاع عن مصالحها وسيادتها الوطنية.

وتطرق إلى الوضع في المنطقة، إذ قال إن الهجمات الأمريكية على اليمن "غير قانونية"، ودعا الدول إلى وضع حد لمعاناة الفلسطينيين.

وشدد الوزير الإيراني على ضرورة تعاون الدول من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.