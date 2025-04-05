الكويت تدين بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أبريل 2025 08:25 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للعدوان الأخير الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقتلها عدداً من المدنيين المتجمعين في مركز إيواء مدرسة دار الأرقم الواقعة في حيّ التفاح شرق مدينة غزة، وتدميرها مستودعاً للمستلزمات الطبية والإغاثية تابعاً للمركز السعودي للثقافة والتراث، في انتهاكٍ سافر لقواعد القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وإذ تؤكد وزارة الخارجية أن هذا العدوان يُعد دليلاً على غياب آليات المحاسبة الدولية، فإنها تشدد على موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، من خلال وضع حدّ للمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال بوقف عدوانها على الأراضي الفلسطينية، وفتح المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.