الحوثيون: أسقطنا طائرة استطلاع أمريكية ”MQ-9” بالحديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 11:25 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة.

وقالت: "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي على بلدنا، تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة".

وأضافت، أنه "تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة الماضية والـ 17 خلال معركة إسناد غزة".

وتابعت: أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في التصدي لكل محاولات الأعداء للنيل من سيادة اليمن وشعبه"، مبينًا أننا "مستمرون في عملياتنا المساندة لغزة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان عليها ورفع الحصار عنها".

وبدأت القوات الأمريكية هجمات واسعة خلال الفترة الماضية في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالت الضربات الجوية الأمريكية عدة مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين شمال اليمن.

وكانت جماعة الحوثي قد شنت منذ أكتوبر 2023 هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ضد أهداف تعتبرها مساندة لتل أبيب، فيما شنت إسرائيل أربع موجات من الهجمات الجوية المميتة طوال الفترة الماضية، طالت العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.