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الكويت ترحب بـ«إعلان خُجند»: نموذج يُحتذى في تسوية الخلافات

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الكويت ترحب بـ«إعلان خُجند»: نموذج يُحتذى في تسوية الخلافات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:33 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بتوقيع كل من جمهورية أوزبكستان، وجمهورية طاجيكستان، والجمهورية القيرغيزية على «إعلان خُجند» في شأن تعزيز سبل الصداقة الأبدية، وتحديد نقطة التقاء الحدود الدولية الثلاثية بين الدول الثلاث، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025 في مدينة خُجند بجمهورية طاجيكستان.

وقالت الخارجية، في بيان صحافي، إن الكويت إذ تُثمِّن هذه الخطوة الإيجابية التي تعكس روح التعاون وحسن الجوار، فإنها تؤكد في هذا السياق على أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بمسار الحوار والحلول الدبلوماسية لتسوية المسائل الخلافية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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