الصحة الفلسطينية: 50183 شهيدا و113828 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 04:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50.183، والإصابات إلى 113.828، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن من بين الحصيلة 830 شهيدًا، و1.787 مصابًا، منذ 18 مارس.

وقالت، إن 39 شهيدًا ارتقوا، و124 مصابًا وصلوا مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم، بسبب قلة الإمكانيات.