الكويت تدين بشدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة «كويا» السورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 مارس 2025 11:29 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية الثلاثاء عن إدانة دولة الكويت الشديدة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على بلدة (كويا) غربي محافظة درعا في سوريا الشقيقة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الخارجية في بيان لها مجددا موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وأهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات الممنهجة والسافرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وكان سبعة أشخاص قد لقوا حتفهم جراء قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أثناء توغلها في بلدة (كويا) بريف درعا الغربي.