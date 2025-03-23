الصحة الفلسطينية تستنكر استهداف الاحتلال مجمع ناصر الطبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 11:33 مساءً - استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية إستهداف الإحتلال المباشر لقسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي قبل قليل، مما أدى إلى استشهاد أحد المصابين، وإصابة العديد من الجرحى والطواقم الطبية بإصابات متفاوتة، و إحداث حالة من الهلع وإخلاء القسم بشكل كامل بعد تدمير جزء كبير منه.



قالت واسائل إعلام فلسطينة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أحرقت مجمع ناصر الطبي بالغارات الجوية، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بالقصف في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية، أنه تم اغتيال إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي بحماس في الغارة على مستشفى ناصر.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن ضحايا ومصابين فلسطينيين لم يتأكد من عددهم.

يذكر أن المدير العام في وزارة الصحة الدكتور منير البرش، كشف عن أن إجمالي عدد الشهداء جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة بلغ 50 ألفا و21 شهيدا، في حين بلغ عدد الجرحى 113 ألفا 274 مصابا.