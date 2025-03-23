بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 3.05 نقطة بنسبة بلغت 0.04 في المئة ليبلغ مستوى 7985.36 نقطة.

وتم تداول 227.2 مليون سهم عبر تنفيذ 13074 صفقة نقدية بقيمة 59.5 مليون دينار كويتي (183.2 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13.05 نقطة بنسبة بلغت 0.18 في المئة ليبلغ مستوى 7318.70 نقطة من خلال تداول 123 مليون سهم عبر إبرام 7879 صفقة نقدية بقيمة 23.4 مليون دينار كويتي (72 مليون دولار).

كما تراجع مؤشر السوق الأول 0.68 نقطة بنسبة بلغت 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 8546.37 نقطة من خلال تداول 104.19 مليون سهم عبر إبرام 5195 صفقة بقيمة 36.18 مليون دينار كويتي (111.4 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 20.41 نقطة بنسبة بلغت 0.28 في المئة ليبلغ مستوى 7145.59 نقطة من خلال تداول 113.3 مليون سهم عبر تنفيذ 7023 صفقة نقدية بقيمة 22.4 مليون دينار كويتي (68.9 مليون دولار).