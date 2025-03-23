بورصة الكويت تغلق على انخفاض
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 3.05 نقطة بنسبة بلغت 0.04 في المئة ليبلغ مستوى 7985.36 نقطة.
وتم تداول 227.2 مليون سهم عبر تنفيذ 13074 صفقة نقدية بقيمة 59.5 مليون دينار كويتي (183.2 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13.05 نقطة بنسبة بلغت 0.18 في المئة ليبلغ مستوى 7318.70 نقطة من خلال تداول 123 مليون سهم عبر إبرام 7879 صفقة نقدية بقيمة 23.4 مليون دينار كويتي (72 مليون دولار).
كما تراجع مؤشر السوق الأول 0.68 نقطة بنسبة بلغت 0.01 في المئة ليبلغ مستوى 8546.37 نقطة من خلال تداول 104.19 مليون سهم عبر إبرام 5195 صفقة بقيمة 36.18 مليون دينار كويتي (111.4 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر /رئيسي 50/ بنحو 20.41 نقطة بنسبة بلغت 0.28 في المئة ليبلغ مستوى 7145.59 نقطة من خلال تداول 113.3 مليون سهم عبر تنفيذ 7023 صفقة نقدية بقيمة 22.4 مليون دينار كويتي (68.9 مليون دولار).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بورصة الكويت تغلق على انخفاض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.