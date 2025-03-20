الذهب عند ذروة قياسية جديدة

الذهب عند ذروة قياسية جديدةواصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، بعد أن أشار الفدرالي الأميركي إلى احتمال خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، ما عزز جاذبية المعدن النفيس وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3046.68 دولاراً للأونصة بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3055.31 دولاراً. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3056.30 دولاراً.

وكان الفدرالي الأميركي قد أبقى، أمس الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25% - 4.50%. إلا أن صانعي السياسات لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة مرتين هذا العام، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة، وهو ما يتماشى مع توقعاتهم السابقة الصادرة في ديسمبر.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 33.84 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 0.4% إلى 996.80 دولاراً، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 959.65 دولاراً.