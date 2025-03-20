امير الكويت يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس دولة الإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 04:28 مساءً - تلقى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا، ظهر اليوم الخميس، من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية المتينة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الإقليمية والدولية، متمنيا لسموه وافر الصحة وتمام العافية وللكويت المزيد من النمو والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

هذا وقد شكر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الشيخ محمد بن زايد على هذا التواصل الأخوي المجسد لعمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له ولدولة الامارات المزيد من التقدم والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة.