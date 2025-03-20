الجزائر: النيابة تطالب بسجن الكاتب بوعلام صنصال 10 أعوام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 04:28 مساءً - ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن النيابة العامة لمحكمة الجنح قد التمست الخميس السجن عشرة أعوام بحق الكاتب بوعلام صنصال، المسجون منذ نوفمبر، بتهم عدة أبرزها "المساس بوحدة الوطن".

وقالت المصادر إن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء (شرق العاصمة) طلب عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (نحو 7 آلاف يورو) بحق صنصال، "بتهم المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني" وفق موقع صحيفة الشروق.

ويفترض أن يصدر الحكم في 27 مارس الجاري.

وقُبض على صنصال بمطار الجزائر في منتصف نوفمبر، ومنذئذ تأزمت العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت أساسا متوترة بعد تبني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت سيادة المغرب.

واستقبلت السلطات الجزائرية باستياء تصريحات الكاتب لصحيفة "فرونتيير" الفرنسية المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، والتي كرر فيها موقف المغرب القائل إن قسما من أراضي المملكة اقتطع في ظل الاستعمار الفرنسي وضمّ للجزائر.

لكن توقيفه أثار احتجاجات عدة مثقفين وكتاب اعتبروا أنه "لا أساس" لمحاكمته.