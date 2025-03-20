غزة.. 85 قتيلا و133 جريحا نتيجة القصف الإسرائيلي اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 04:28 مساءً - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 85 شخصا وإصابة 133 منذ فجر اليوم الخميس في القصف الإسرائيلي على القطاع.

وقالت الوزارة في منشور عبر "فيسبوك": "إحصائيات الشهداء منذ فجر اليوم:

وصل مستشفيات قطاع غزة 85 شهيدا، و133 إصابة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة. لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وجار العمل على انتشالهم".



واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء، أن قواته بدأت عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها.

واليوم الخميس أعلن أن قواته بدأت عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة"

من جانبها، اتهمت حركة "حماس" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار والتنصل من جميع التزاماته.

في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن هناك "خطة مؤقتة مطروحة لتمديد وقف إطلاق النار" في غزة، لكن فرصة نجاحها "تتضاءل بسرعة".