الكويت ترحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 10:29 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيدة بالاتصال الهاتفي الأخير الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يمثل خطوة مهمة تجاه الحد من التصعيد ووقف النزاع وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وعبرت الوزارة عن تقدير دولة الكويت لمساعي المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي، بما يعكس دورها الفاعل في إرساء الأمن والسلم الدوليين. وأكدت على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للمسار الدبلوماسي في حل الأزمات، مجددة دعمها لكافة المبادرات الرامية إلى إنهاء النزاعات وصولاً إلى سلام مستدام.