الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 09:32 صباحاً - أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الخميس، أنهم نفذوا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وأن هذه العملية حققت هدفها بنجاح.

ولليوم الخامس على التوالي، يواصل الحوثيون التصدي للهجوم الأمريكي على اليمن والذي استهدف خلال الساعات الماضية المنشآت والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات الأخرى.

وذكر الحوثيون، في بيان أنه نتيجة للهجوم الأمريكي صعَّدوا من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر، منها حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها، وقد تم تنفيذ هذه العملية من قبل القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المُسيّر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المُسيّرة.

وأكد الحوثيون أنَّ الهجوم الأمريكي سيفشل في منع اليمن من استهداف الاحتلال الإسرائيلي ردًا على مجازره بحق غزة، وأن تكثيف الطلعات الجوية وشن المزيد من الغارات لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار بيان الحوثيين إلى أنهم مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية وفي إسناد أهالي قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.