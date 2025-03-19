بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 30.32 نقطة، بنسبة 0.38 بالمئة، ليبلغ مستوى 7936.23 نقطة، حيث تم تداول 254 مليون سهم عبر 16236 صفقة نقدية بقيمة 68.7 مليون دينار كويتي (نحو 211.5 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50.38 نقطة بنسبة 0.70 بالمئة، ليبلغ مستوى 7263.91 نقطة، من خلال تداول 123.5 مليون سهم، عبر 7731 صفقة نقدية بقيمة 21.5 مليون دينار (نحو 66.2 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 26.74 نقطة بنسبة 0.32 بالمئة، ليبلغ مستوى 8496.25 نقطة، من خلال تداول 130.5 مليون سهم، عبر 8505 صفقات بقيمة 47.2 مليون دينار (نحو 145.3 مليون دولار).
بدوره ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 49.09 نقطة بنسبة 0.70 بالمئة، ليبلغ مستوى 7105.55 نقطة، من خلال تداول 111 مليون سهم، عبر 6817 صفقة نقدية بقيمة 20.4 مليون دينار (نحو 62.8 مليون دولار).
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