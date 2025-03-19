الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 05:25 مساءً - جددت الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحازم لوقف الاعتداءات وحماية الشعب الفلسطيني

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي تسببت في سقوط مئات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وسط تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد العسكري يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتجاهلًا متعمدًا للقوانين والمواثيق الدولية، كما يكشف استمرار سياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزل وفرض التهجير القسري والتدمير الممنهج للبنية التحتية في القطاع.

وجددت الوزارة دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى تحرك عاجل وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك وقف الانتهاكات التي تقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة.