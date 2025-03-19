ابو الغيط يدين محاولة استهداف موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 03:31 مساءً - ​أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، اليوم الاربعاء ١٩/٣/٢٠٢٥، عن إدانته للاعتداء الارهابي السافر الذي حاول استهداف موكب الرئيس الصومالي "حسن شيخ محمود" من قبل هجوم شنته حركة "الشباب" الارهابية في العاصمة مقديشو.

صرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام ان ابو الغيط اعرب عن استنكاره وادانته الشديدين للهجوم الارهابي، مؤكدا على دعم الجامعة العربية الكامل وتضامنها مع جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة الإرهاب وجميع أشكال التطرف، واضاف المتحدث الرسمي ان الأمين العام دعا إلى تضافر الجهود الدولية من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله.