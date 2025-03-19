غارات أمريكية تستهدف مناطق عدة في محافظة الحديدة اليمنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 09:31 صباحاً - أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجيش الأمريكي شن، مساء الثلاثاء، غارات على مناطق مختلفة في البلاد.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، أن الجيش الأمريكي نفذ "عدوانًا استهدف منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة".

وأفادت بأن الجيش الأمريكي استهدف بـ4 غارات، منطقة العصايد في مديرية الصفراء"، وأن عدوانا أمريكيًا استهدف مناطق شرق مدينة الحديدة".

كما استهدف الجيش الأمريكي بغارتين، مبنى النادي الأهلي بمديرية الميناء، وفق ذات المصدر.

وتأتي هذه الغارات وسط تصعيد تشهده المنطقة، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".

في 15 مارس، بدأت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جوية مكثفة على منشآت تابعة للحوثيين في اليمن بناءً على أمر من ترامب. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف هو الدفاع عن المصالح الأمريكية واستعادة حرية الملاحة.

وردًا على ذلك، هاجم الحوثيون حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان" في شمال البحر الأحمر ثلاث مرات، مستخدمةً صواريخ وطائرات مُسيّرة. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الحوثية، أسفرت الضربات الأمريكية على اليمن عن مقتل 53 شخصًا وإصابة 98 آخرين على الأقل.