هجوم صاورخي من اليمن يستهدف إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 08:25 مساءً - أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في ديمونا وبئر السبع بمنطقة النقب جنوب اسرائيل وهي المناطق الواقعة شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت للتحذير من صواريخ وقذائف في منطقتي بئر السبع والنقب، بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وشمل الانذار مناطق في النقب الجنوبي وهي أبو قرينات، المنطقة الصناعية والتجارية أورون، المنطقة الصناعية ديمونا، يروحام، قصر الصار، ومنطقة مدرسة بن غوريون، ومرحاف عام، سديه بوكر، أبو تلول، أشاليم، بير هداج، تلاليم، مشابي سديه، رفيفيم، راتميم، وادي النوام الجنوبي.

كما شمل التحذير النقب الأوسط وتحديدا مناطق نيفاتيم، شقيب السلام، تل السبع، بئر السبع هاتسريم، عومر، عطار دودايم.

وفي النقب الغربي شمل الانذار مناطق إيشيل هاناسي، جيلات، تيفارخ.

وطلبت الجبهة الداخلية من الإسرائيليين الدخول الملاجئ.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الصاروخ الذي أطلق من اليمن تم اعتراضه قبل أن يصل هدفه.