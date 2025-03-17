استقرار الأسهم الأوروبية
استقرت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات الأسبوع، دون أن تسجل أي تغيير يذكر، مقارنة بالجلسة الماضية.
وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي في بداية التعامل بنسبة 0.1 بالمئة، وذلك بعد أن سجل خسارة أسبوعية بسبب تزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي جراء الرسوم الجمركية الأمريكية.
كما ارتفع المؤشر الفرعي لشركات النفط والغاز 0.7 بالمئة، كما تقدم المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية 0.6 بالمئة.
وصعد سهم مجموعة "فينيكس" بنسبة 6.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التأمين البريطانية ارتفاع أرباحها التشغيلية المعدلة وإجمالي السيولة النقدية للعام بأكمله بمعدل أفضل من المتوقع.
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