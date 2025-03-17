الرئيس اللبنانى: ما يحدث على الحدود لا يمكن أن يستمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 07:28 مساءً - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أنه طلب من وزير الخارجية الموجود في بروكسل التواصل مع الوفد السوري من أجل معالجة الأزمة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تفاقم الأوضاع، حسب عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

كما شدد الرئيس على أنه أعطى توجيهاته للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران، مشيرًا إلى أن ما يحدث على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية للبلاد لا يمكن أن يستمر، في إشارة إلى تصاعد التوترات الأمنية في تلك المناطق.

وأكد أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية السيادة اللبنانية أولوية قصوى، داعيًا إلى معالجة الأزمة عبر التنسيق مع الأطراف المعنية؛ لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على أمن البلاد.