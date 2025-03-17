يونيسيف: مليون طفل في غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 03:31 مساءً - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أن مليون طفل في غزة يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، وسط انعدام الضروريات الأساسية، مشيرة إلى أن مئات الآلاف منهم يفتقرون للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأوضحت المنظمة في بيان عبر صفحتها، أن الهدنة المستدامة والوصول غير المقيد للمساعدات يمكنهما أن ينقذا الأرواح في قطاع غزة، محذرة من أن الأطفال في فلسطين يواجهون أوضاعًا مقلقة للغاية، إذ يعيشون في خوف وقلق شديدين ويعانون تداعيات حرمانهم من المساعدة الإنسانية والحماية.

ونقلت المنظمة عن مديرها الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوارد بيجبيدر، عقب زيارة ميدانية استغرقت 4 أيام إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، إن الوضع في غزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية "مقلق للغاية"، إذ يتأثر جميع الأطفال تقريبًا البالغ عددهم 2.4 مليون بشكل أو بآخر.

وأشار إلى أن الأطفال يعيشون بخوف وقلق شديدين، فيما يخشى آخرون حرمانهم من المساعدة الإنسانية والحماية أو النزوح أو الدمار أو حتى الموت ويجب حمايتهم.

وشدد على أن "الأطفال يجب ألا يقتلوا أو يصابوا أو يشردوا ويجب على جميع الأطراف احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي"، كما يجب تلبية احتياجات المدنيين الأساسية والمتعلقة بالحماية والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بسرعة وعلى نطاق واسع.