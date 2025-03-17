وزير الدفاع الكويتى يبحث مع السفيرتين الأميركية والبريطانية سبل تعزيز التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 02:28 مساءً - بحث وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله علي عبدالله الصباح مع كل من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد كارين ساساهارا وسفير المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس التعاون بين الكويت وكل من البلدين الصديقين لاسيما في المجالات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي إن الشيخ عبدالله الصباح استقبل في مكتبه اليوم الاثنين -كلا على حدة- السفيرة ساساهارا والسفيرة لويس حيث جرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة الكويت وكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لا سيما في الجوانب الدفاعية.

وأشارت الى أنه تم أيضا التطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.