الجيش اللبناني: قرى وبلدات لبنانية تعرضت للقصف من الأراضي السورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 01:31 مساءً - أكد الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أنه استهدف مواقع تابعة للجيش السوري على الحدود، مشيرًا إلى أن ذلك جاء ردًا على قصف مناطق لبنانية من الجانب السوري.

وقال الجيش في بيان، إن "مناطق لبنانية تعرضت للقصف من الأراضي السورية، فردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران وعززت انتشارها لضبط الوضع الأمني"، مضيفًا أن هناك اتصالات جارية مع السلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح أنه تم تسليم 3 جثامين إلى الجانب السوري بعد مفارقتهم الحياة في أثناء تبادل النيران بالمنطقة الحدودية.